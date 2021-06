Unternehmer aus Bochum : Beschuldigter nach mutmaßlichem Schnelltest-Betrug weist Vorwürfe zurück

Düsseldorf Tatvorwurf Abrechnungsbetrug mit Schnelltests: Schon über eine Woche lang sitzen zwei Männer aus Bochum in Untersuchungshaft. Der Anwalt eines Beschuldigten geht jetzt an die Öffentlichkeit und weist die Vorwürfe im Namen seines Mandanten zurück.

Im Fall des mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs bei Corona-Schnelltests durch eine Bochumer Firma hat der Anwalt eines Beschuldigten die Vorwürfe gegen seinen Mandanten zurückgewiesen. Es habe nie die Absicht bestanden, „irgendjemanden zu betrügen“, sagte der Bochumer Rechtsanwalt Reinhard Peters am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er vertritt nach eigenen Angaben einen der beiden inhaftierten Männer. Zuvor hatten WDR, NDR und „Süddeutsche Zeitung“ sowie die „Westdeutsche Zeitung“ (WAZ) darüber berichtet.

Die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Staatsanwaltschaft Bochum ermittelt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges. Ende Mai waren Geschäftsräume der Firma MediCan und Privatwohnungen durchsucht und Unterlagen beschlagnahmt worden. Zwei Verantwortliche der Firma befinden sich seit dem 4. Juni in Untersuchungshaft. Gegen einen weiteren Beschuldigten wird seit vergangener Woche ermittelt. Dessen Firma stand laut Staatsanwaltschaft in geschäftlicher Beziehung mit dem Bochumer Unternehmen. MediCan hat laut Peters den Betrieb mittlerweile eingestellt.

Anlass der Ermittlungen waren Recherchen von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ (SZ). Der Rechercheverbund hatte am 27. Mai erstmals berichtet, dass Reporter an MediCan-Testzentren wesentlich weniger Kunden gezählt hatten, als abgerechnet worden seien. Nach früheren Angaben der SZ hatte das Unternehmen zeitweise 54 Testzentren in 36 Städten Deutschlands betrieben.