Beschlussvorschlag des Corona-Kabinetts : Bundesregierung mahnt zu Umsicht bei Lockerungen

Steffen Seibert, Regierungssprecher, warnte nach der Kabinettssitzung vor Übermut. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin In einer Kabinettssitzung ist am Mittwoch ein Beschlussvorschlag erarbeitet worden, mit dem Merkel am Nachmittag in die Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder über mögliche Lockerungen gehen will.

Die Bundesregierung mahnt bei einer schrittweisen Lockerung der harten Beschränkungen wegen der Corona-Krise zu größter Umsicht. „Der Pfad, den wir also in den nächsten Wochen gehen müssen, ist ein schmaler zwischen vorsichtiger, schrittweiser Lockerung und Bewahrung unserer Fortschritte im Kampf gegen die Epidemie“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch nach einer Sitzung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem Corona-Kabinett.

Seibert sagte, die Bundesregierung eine „das Bewusstsein, dass wir alle zusammen im Kampf gegen das Virus etwas erreicht haben - die Menschen in Deutschland, Bürger und Staat - dass wir aber jetzt jeden Übermut, jede Nachlässigkeit vermeiden müssen, um dieses Erreichte nicht zu gefährden“. Damit solle vermieden werden, dass man in eine unkontrollierte exponentielle Verbreitung des Virus zurückfalle.

(anst/dpa)