Beschlussentwurf der Impfkommission : Stiko will vierte Corona-Impfung für alle ab 60 empfehlen

Berlin Bislang empfiehlt die Ständige Impfkommission in Deutschland die vierte Impfung nur für Menschen ab 70 oder für Risikopatienten. Ein Beschlussentwurf könnte das Alter demnächst herabsetzen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) will einem Bericht zufolge allen Menschen zwischen 60 und 69 Jahren die vierte Corona-Impfung empfehlen. Bedingung sei aber, dass die erste Auffrischungsimpfung oder die letzte Corona-Infektion mindestens sechs Monate zurückliegt, berichtete die „Bild“-Zeitung am Montag aus einem Beschlussentwurf der Stiko. Nur in „begründeten Einzelfällen“ könne der Abstand auf vier Monate reduziert werden, steht demnach in dem Papier zur Aktualisierung der Covid-19-Impfempfehlung.