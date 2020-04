Beschlüsse zur Corona-Pandemie : Was Sie jetzt wissen müssen

Berlin/Düsseldorf Schrittweise Schulöffnung, eine Masken-Empfehlung für Geschäfte und Busse, keine Großveranstaltungen bis Ende August: Bund und Länder haben sich auf Leitlinien für das weitere Vorgehen in der Corona-Krise geeinigt. Wir haben sie zusammengefasst.

Schulen/Kitas/Hochschulen Schulen und Kitas bleiben für die nächsten zwei Wochen grundsätzlich geschlossen. Die Notbetreuung soll um neue Berufsgruppen in zentralen Wirtschaftsbereichen erweitert werden. Der Schulbetrieb in Deutschland soll am 4. Mai schrittweise beginnen, zuerst mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen, und den obersten Grundschulklassen. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich, laut Bundeskanzlerin auch der Schulbesuch von Abiturklassen. In NRW beginnen die eigentlichen Abitur- und Abschlussprüfungen am 12. Mai. Jede Schule braucht künftig einen Hygieneplan. An den Hochschulen können neben der Abnahme von Prüfungen auch Praxisveranstaltungen wieder stattfinden, die spezielle Laborräume an den Hochschulen erfordern – etwa für Laborpraktika oder Präparierkurse.