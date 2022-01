Zuwachs um 4,5 Prozent : Zahl der Berufspendler steigt trotz Corona-Pandemie deutlich

Autos auf einer Autobahn (Symbolfoto). Foto: dpa/Axel Heimken

Exklusiv Berlin Die Zahl der Berufspendler in Deutschland ist 2021 trotz der Corona-Pandemie und der Homeoffice-Pflicht weiter deutlich gestiegen. Rund 3,5 Millionen Arbeitnehmer arbeiteten im vergangenen Jahr nicht in dem Bundesland, in dem sie lebten.