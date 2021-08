Berliner Bürgermeister : Müller hält Hamburger 2G-Modell nicht für flächendeckend umsetzbar

Berlin Alleine die Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen mache da Modell für ihn derzeit nicht durchsetzbar. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz fordert familienfreundlichere Lösungen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hält die optionale Sonderregelung für Geimpfte und Genesene in Hamburg derzeit nicht für flächendeckend umsetzbar. "So weit sind wir noch nicht in Berlin, ich sehe es auch nicht für die ganze Bundesebene", sagte der Vorsitzende der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Offensichtlich wolle der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) mit dem "2G-Optionsmodell" frühzeitig auf eine mögliche Gefahr reagieren.