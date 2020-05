„Erklären Sie mir das mal“ : Berliner Polizist entlarvt Verschwörungstheoretiker bei Corona-Demo

Berlin Auch an diesem Samstag sind in Deutschland wieder Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen angekündigt. Ein Video aus Berlin zeigt, wie ein Polizist einen Verschwörungstheoretiker zum Lachen über seine eigenen kruden Äußerungen bringt.

„Steht in eurem Eid drin, dass ihr den Faschismus an die Macht putschen dürft?“, schreit der Mann mit Basecap und Sonnenbrille in Richtung eines Polizisten auf der Berliner „Hygienedemonstration“ vom vergangenen Samstag. Dokumentiert wurde die Szene vom Jüdischen Forum und wird nun auf Twitter viele Male geteilt.

Beamter der @polizeiberlin zerstört Aluhut-Boy. Danke an das @JFDA_eV für die Dokumentation. #NeueWeltordnung pic.twitter.com/WDMPJLFaxv — julius (@glr_berlin) May 15, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

„Ich hab’ da mal ne Gegenfrage an Sie“, antwortet der Polizist dem Demonstranten: „Wenn das alles wahr ist, was Sie sagen – warum hat der ‚einzige freie Führer der Welt’, Putin, genau das Gleiche beschlossen in seinem Land? Das würde ich gerne mal wissen.“ Der Polizist bezieht sich damit auf harte Maßnahmen, die im April in der russischen Hauptstadt Moskau eingeführt worden waren. Dort gelten unter Androhung von harten Strafen strenge Ausgangssperren.

„Ich kann nicht alles erklären“, gibt der Mann zu, doch der Polizist besteht auf einer Erklärung. „Soll ich ganz ehrlich sein? Sie können sich das nicht vorstellen: Es gibt auch einen Deep State in Moskau. […] Es ist so absurd, dass man es sich nicht vorstellen kann.“ Und dann kommt der Satz, der ihn schließlich selbst zum Lachen bringt: „Sie wissen nicht, wer hinter uns steht. Das Militär. Q. Wir sind viele, wir vergessen nicht.“

Ganz verwundert fragt der Polizist: „Wer steht hinter Ihnen? Q? Von Enterprise, diese allmächtigen Wesen?“ – „Ja, genau!“ Und dann muss der Demonstrant selbst lachen. Möglicherweise, weil es ihm in dem Moment selbst zu absurd erscheint, was er gerade gesagt hat. Und anschließend bekundet er auch: „Fernsehen verdummt uns!“ Zur Erklärung: Q heißt ein – wohlgemerkt fiktiver – Außeridischer in der „Star Trek“-Fernsehserie „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“.

Die Polizei bereitet sich auch an diesem Wochenende auf Demonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen vor. In ganz Deutschland sind in mehreren Städten Demos geplant, darunter auch in Nordrhein-Westfalen: etwa in Dortmund, Essen, Düsseldorf und Aachen.

Das NRW-Innenministerium befürchtet, dass Extremisten und Verschwörungstheoretiker die Proteste gegen Corona-Auflagen für sich nutzen könnten. Rechts- und Linksextremisten versuchten, verunsicherte Bürger zu instrumentalisieren und in der Coronakrise in der Mitte der Gesellschaft Fuß zu fassen, hatte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags gesagt.

