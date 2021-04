Mit 2000 Beamten : Berliner Polizei wegen Protesten gegen Infektionsschutzgesetz im Großeinsatz

Berlin Der Bundestag debattiert heute im Reichstag über das Infektionsschutzgesetz, in der Hauptstadt sind einige Demonstrationen genau dagegen angemeldet. Die Polizei befindet sich im Großeinsatz.

Angesichts geplanter Demonstrationen gegen das Infektionsschutzgesetz ist die Berliner Polizei am Mittwoch mit rund 2000 Beamten in der Hauptstadt im Einsatz. Im Stadtteil Mitte sind mehrere Versammlungen angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Im Bundestag wird am Mittwoch über das Infektionsschutzgesetz abgestimmt, bereits im Vorfeld wurde mit großen Demonstrationen gerechnet. Nach Angaben der Polizei wurden vier Versammlungen durch die Versammlungsbehörde verboten.

Die Polizei rechne bei den Demonstrationen mit Teilnehmerzahlen im "mittleren vierstelligen Bereich", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. In der Vergangenheit waren bei Demonstrationen von Corona-Skeptikern in Berlin auch Wasserwerfer eingesetzt worden. Auch für die Demonstrationen am Mittwoch "nehmen wir unsere technische Ausrüstung mit", sagte die Sprecherin.