„Wir wollen den Leuten was geben“ : Berliner Clubs streben im Sommer nach draußen

Berlin Es steht ein weiterer Corona-Sommer vor der Tür – den will die Berliner Clubszene mit Open-Air-Events überstehen. Finanziell bringt das nicht viel, es gehe den Verantwortlichen vor allem darum, wieder ein Stück Lebensqualität zu schaffen.

Die Berliner Clubszene will den Pandemie-Sommer mit Events unter freiem Himmel überstehen. „Es bringt uns wirtschaftlich nicht weiter, aber wir wollen den Leuten was geben“, sagte Pamela Schobeß, Vorsitzende der Berliner Clubcommission, am Donnerstag in Berlin. „Wir sind gut in der Lage, auf Außenflächen Hygienekonzepte umzusetzen.“ Schobeß verwies auf erste Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr.