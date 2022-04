Unzufrieden mit Zusammensetzung : Virologe Drosten zieht sich aus Corona-Kommission zurück

Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Berlin, äußert sich in der Bundespressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage. (Archivfoto) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Die Kommission ist von der Regierung eingesetzt worden, die staatlichen Corona-Beschränkungen wissenschaftlich zu beurteilen. Einer Sprecherin der Charité zufolge sei Drosten mit Ausstattung und Zusammensetzung nicht länger einverstanden.

Der Virologe Christian Drosten zieht sich aus einer Kommission zur wissenschaftlichen Beurteilung der staatlichen Corona-Beschränkungen in Deutschland zurück. Leider habe ihm Drosten mitgeteilt, dass er die Auswertung des Infektionsschutzgesetzes für die Bundesregierung und das Parlament nicht weiter begleite, erklärte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag bei Twitter. „Das ist ein schwerer Verlust, weil niemand könnte es besser.“ Der Leiter des Instituts für Virologie an der Charité Berlin bleibt aber Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung.