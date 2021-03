Vor Bund-und-Länder-Runde : Regierung stimmt auf mögliche Rückkehr zu schärferen Maßnahmen ein

Berlin Am Montag wollen Regierung und die Chefs der Bundesländer erneut über kommende Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. Die Rückkehr zum Stand vom 7. März wird dabei ein Thema sein.

Die Bundesregierung hat die Bürger vor den neuerlichen Bund-Länder-Beratungen am Montag auf die mögliche Rückkehr zu schärferen Maßnahmen in der Corona-Pandemie eingestimmt. Deutschland bewege sich im Schnitt auf einen Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen zu, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.