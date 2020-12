Staatsakt auf Bundesebene : Gespräche über Gedenken für Corona-Tote im Januar

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich in einer Ansprache im Schloss Bellevue zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte Anfang September erstmals eine offizielle Gedenkstunde ins Gespräch gebracht, um die Hinterbliebenen in ihrer Trauer nicht alleinzulassen.

Die Pläne für eine zentrale Gedenkveranstaltung für die Tausenden Opfer der Corona-Pandemie in Deutschland sollen zu Beginn des neuen Jahres konkretere Gestalt annehmen. Derzeit liefen interne Überlegungen über die genaue Ausgestaltung einer solchen Trauer- und Gedenkfeierlichkeit, sagte eine Sprecherin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Erste konkretisierende Gespräche seien für Anfang Januar geplant. „Es ist dem Bundespräsidenten sehr wichtig, einen Weg zu finden, damit sich die Trauer artikulieren kann“, betonte die Sprecherin.