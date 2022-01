Zulassung bereits eingeleitet : Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts erwartet Omikron-Impfstoff bis Juni

Klaus Cichutek, Präsident vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI), spricht bei einer Pressekonferenz zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie. (Archivfoto) Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Weil die aktuellen Impfstoffe nicht mehr so gut vor der neuen Omikron-Variante des Coronavirus schützen, arbeiten die Hersteller bereits an Nachfolgern. Ein Zulassungsprozess habe auch schon begonnen.

Der Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek, geht davon aus, dass ein Omikron-angepasster Corona-Impfstoff bis spätestens Juni zur Verfügung stehen wird. Die Hersteller der mRNA-Impfstoffe gegen das Coronavirus hätten "diesen Prozess bereits in die Wege geleitet", sagte Cichutek am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Parallel habe auch der Zulassungsprozess dafür schon begonnen.

Hintergrund ist, dass die aktuell verfügbaren Impfstoffe nicht so gut vor der Omikron-Variante des Coronavirus schützen wie gegen frühere Varianten. Daher soll es baldmöglichst zusätzliche Impfangebote dafür geben. "Ich gehe davon aus, dass im ersten Halbjahr diesen Jahres entsprechende angepasste Impfstoffe verfügbar sein werden, auch in ausreichender Menge", sagte nun der PEI-Präsident. Das Institut ist für die Prüfung und Zulassung von Impfstoffen und anderen Medikamenten in Deutschland zuständig und arbeitet dabei mit der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zusammen.