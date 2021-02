Entwurf des Gesundheitsministeriums : Epidemische Notlage soll bis Juni verlängert werden

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, gibt vor der Sitzung des Corona-Kabinetts in dem Gesundheitsministerium eine Pressekonferenz. (Archivfoto) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Der Schritt ist Grundlage für Sonderbefugnisse der Regierung im Kampf gegen die Pandemie. Erstmals hatte der Bundestag eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ im März festgestellt.

Die Bundesregierung strebt an, den Status der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite bis mindestens Juni aufrecht zu erhalten. Per Bundestagsbeschluss soll die Ausnahmelage entsprechend verlängert werden, wie ein Entwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium vorsieht. Das „Handelsblatt“ und das Portal „The Pioneer“ hatten zuerst darüber berichtet.

Der Bundestag hatte eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ erstmalig am 25. März 2020 festgestellt. Im November stellte das Parlament dann im Zuge der Abstimmung über das sogenannte dritte Bevölkerungsschutzgesetz auf Antrag von Union und SPD den Fortbestand der Ausnahmelage erneut fest.

„Die Pandemie wird Ende März nicht vorbei sein. Damit die zahlreichen finanziellen Hilfen und flexibilisierten Regelungen für Pflege und Gesundheit weiter bestehen können, müssen sie gesetzlich verlängert werden“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag. „Nur der Bundestag kann die Ausnahmelage jeweils feststellen und beenden. Das muss so sein und wird so bleiben.“