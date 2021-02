Entwurf des Gesundheitsministeriums : Epidemische Notlage könnte bis Juni verlängert werden

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, gibt vor der Sitzung des Corona-Kabinetts in dem Gesundheitsministerium eine Pressekonferenz. (Archivfoto) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Mehrere Medien berichten über einen Entwurf des Gesundheitsministeriums in Berlin. Erstmals hatte der Bundestag eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ im März festgestellt.

Die Bundesregierung strebt nach Medienberichten an, bis in den Juni hinein den Status einer sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite aufrecht zu erhalten und dies per Bundestagsbeschluss entsprechend verlängern zu lassen. Wie das „Handelsblatt“ und das Nachrichtenportal „The Pioneer“ berichten, sieht das ein entsprechender Entwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium vor.