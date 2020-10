Gegner von Corona-Maßnahmen : Tausende demonstrieren schweigend in Berlin

Berlin Zahlreiche Gegner der Corona-Politik in Deutschland sind schweigend durch Berlin gezogen. Angemeldet waren 20.000 für den „Schweigemarsch gegen Rassismus und für unsere Menschenrechte“. So viele fanden sich dann doch nicht ein.

Es seien mehrere Tausend Teilnehmer vor Ort, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Angemeldet war die Demonstration, die am Mittag am Adenauerplatz startete, unter dem Titel „Schweigemarsch gegen Rassismus und für unsere Menschenrechte“. Vom Anmelder angekündigt waren laut Polizei 20.000 Teilnehmer. Ziel sollte am Nachmittag der Große Stern sein.