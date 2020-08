Corona-Newsblog : Demo in Berlin – Erste Festnahmen nach Stein- und Flaschenwürfen auf Polizisten

Nach der angeordneten Auflösung des Protestzugs ist die Polizei zu verschiedenen Einsätzen im Stadtzentrum ausgerückt. So legten sich auf dem Schiffbauerdamm rund 40 Menschen Boxbandagen an, wie die Polizei berichtete. In der Universitätsstraße seien zudem Hindernisse auf die Fahrbahn gebracht worden. In der Friedrichstraße habe außerdem ein Baucontainer gebrannt, zudem habe es eine Festnahme nach einem Flaschenwurf gegeben.