CovPass-Zertifikat : Bund plant Feldtest für künftigen digitalen Corona-Impfnachweis

Berlin Noch bis Ende Juni will das Bundesgesundheitsministerium die Einführung des digitalen Impfnachweises umsetzen. Dieser baut auf dem EU-weiten Zertifikat auf und soll unter anderem das Reisen erleichtern.

Für den geplanten digitalen Corona-Impfnachweis soll in dieser Woche ein Feldtest in ausgewählten Impfzentren anlaufen. Dies soll nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums dazu dienen, Erfahrungen mit dem System zu sammeln und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Einführung des freiwilligen Nachweises namens „CovPass“ neben dem gelben Impfheft ist in Deutschland noch im laufenden zweiten Quartal geplant, also bis Ende Juni.