Nach Masken-Affäre : Alle Unionsabgeordnete unterzeichnen Ehrenerklärung

Berlin Die CDU/CSU-Fraktion hatte ihren Bundestagsabgeordneten eine Frist bis Freitag gesetzt, die Erklärung zu unterzeichnen. Sie sollten schriftlich bestätigen, dass sie aus der Corona-Pandemie keinen persönlichen Vorteil gezogen haben.

Nach dem Ultimatum ihrer Fraktionsspitze haben alle gut 240 Unionsabgeordneten in der Maskenaffäre die angeforderte Ehrenerklärung unterzeichnet. Sie bestätigten damit, keine finanziellen Vorteile im Zusammenhang mit der Corona-Bekämpfung erzielt zu haben. "Alle CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten haben diese Erklärung unterschrieben und damit klargestellt, dass sie in der Corona-Pandemie mit aller Kraft gearbeitet haben, die Krise zu bewältigen, Bürgern zu helfen und Unternehmen zu unterstützen, ohne einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen", schrieben Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in einem Brief an die Abgeordneten, der AFP vorliegt.