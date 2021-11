Schutz vor schwerem Verlauf : Hausärzte warnen vor „Verteilungskampf“ bei Booster-Impfungen

Berlin Die Regierung fordere die Auffrischungsimpfung für alle, ohne zu klären, wie diese organisiert werden solle. Dabei seien Jüngere auch sechs Monate später noch ausreichend vor einem schweren Verlauf geschützt, argumentiert der Hausärzteverband.

Weigeldt übte scharfe Kritik an der Vorbereitung der Auffrischungsimpfungen: Der Start der Booster-Impfungen für alle Altersgruppen sei verkündet worden, ohne dass klar sei, wie die Auffrischungsimpfungen effektiv organisiert werden könnten. "Das müssen die Hausarztpraxen jetzt ausbaden", so Weigeldt.

Unterdessen geht der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) am RKI, Thomas Mertens, davon aus, dass die Kommission eine Empfehlung für Booster-Impfungen ab 18 Jahren abgeben wird. Am Dienstagabend kündigte Mertens in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz an, die Stiko werde am Mittwoch erneut darüber beraten.