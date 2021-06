Berechtigte, Anmeldung, Impfstoff : Ab Mittwoch neue Termine im Impfzentrum – so funktioniert es

Service Düsseldorf Ab Mittwoch können über 60-Jährige und Vorerkrankte einen Termin im Impfzentrum vereinbaren - und zwei weitere Gruppen von Bürgern. Die Hausärzte gehen bei Johnson&Johnson weiter leer aus.

Welchen Impfstoff gibt es? In dieser Woche werden rund 80.000 Dosen von Biontech für Erstimpfungen in den Impfzentren zur Verfügung stehen. In der Folgewoche sind es noch einmal 150.000 Dosen, so das Ministerium.

Wie geht es in Praxen weiter? „Auch in den nächsten beiden Wochen werden die Arztpraxen wie seit Ende Mai nur etwa drei Millionen Dosen geliefert bekommen, die Lieferungen treten jetzt fünf Wochen lang auf der Stelle“, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, mit Blick auf dies Bundeszahlen. Aus dem Impfturbo werde auch nichts zum Start des zweiten Halbjahres. „In dieser Woche erhalten die Ärzte bundesweit mit 2,8 Millionen Biontech-Dosen 600.000 mehr als in der vergangenen Woche. In der nächsten Woche werden es dann nur noch 2,6 Millionen sein“, sagt Preis. Die Lieferungen von Astrazeneca blieben bei niedrigen 400.000 Dosen in dieser und 640.000 in der nächsten Woche. „Der Impfstoff von Johnson & Johnson wird in dieser und der nächsten Woche den Hausärzten gar nicht zur Verfügung stehen.“