Mehr als 117.000 Infektionen : Belgien überschreitet Schwelle von 10.000 Corona-Toten

Ein Mann fährt auf dem Fahrrad über den Grote Markt in Antwerpen vorbei am Brabobrunnen (Archivfoto). Foto: dpa/Dirk Waem

Brüssel In Belgien hat die Zahl der Corona-Toten die Schwelle von 10.000 überschritten. Auch die Zahl der nachgewiesenen Infektionen steigt weiter an, auf 117.115 - mit 11,5 Millionen Einwohnern gehört Belgien zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern in Europa.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit Beginn der Pandemie seien 10.001 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, teilte das Gesundheitsinstitut Sciensano am Mittwoch mit. 14 der Todesfälle seien in den vergangenen 24 Stunden aufgetreten.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen stieg dem Institut zufolge um 1762 auf 117.115. Belgien mit seinen 11,5 Millionen Einwohnern gehört zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern in Europa.

Die Schwelle von 5000 Todesfällen war in Belgien am 17. April überschritten worden. Während der ersten Infektionswelle hatte Belgien über einen Zeitraum von zehn Tagen täglich mehr als 250 Corona-Tote gemeldet. Seit Anfang des Monats steigt die Zahl der täglichen Todesfälle wieder an - nach offiziellen Angaben auch, weil sich das Coronavirus zunehmend unter älteren Menschen ausbreitet.

(ahar/AFP)