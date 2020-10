Storno-Rechte, Corona-Tests, Kosten : Was Herbsturlauber jetzt wissen müssen

Berlin In einigen Bundesländern gibt es nun Beherbergungsverbote, vielerorts sind negative Corona-Tests erforderlich. Für viele Reisende steht der Herbsturlaub damit auf der Kippe. Doch was, wenn die Reise längst gebucht ist? Ein Überblick.

Storno-Kosten für Hotel oder Ferienwohnung: ja oder nein?

Wie man zu einem Test-Termin kommt

Wer für eine bald anstehende Reise im Urlaubsgebiet einen negativen Corona-Test vorweisen muss, sollte sich zeitnah um einen Test-Termin kümmern, empfiehlt Prof. Tomas Jelinek vom Centrum für Reisemedizin (CRM) in Berlin. Er rät zu genügend Puffer zur geplanten Abreise: „Wenn die Teststelle versprechen kann, dass das Ergebnis in der Regel in 24 Stunden vorliegt, würde ich, wenn ich beispielsweise am Freitag abreise, den Termin auf Mittwoch legen.“