Lieferung von Beatmungsgeräten : Tourismusbeauftragter weist Kritik an Aserbaidschan-Hilfe zurück

Stuttgart Ein weiteres CDU-Mitglied ist im Zusammenhang mit Corona-Produkten in die Kritik geraten. Thomas Bareiß, Tourismusbeauftragter der Regierung, hatte sich bei einem deutschen Unternehmen nach Beatmungsgeräten für Aserbaidschan erkundigt.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung und CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe Druck auf ein Unternehmen ausgeübt im Zusammenhang mit Lieferungen von Beatmungsgeräten an Aserbaidschan. „Ich habe keinerlei Druck ausgeübt“, sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Er habe sich lediglich bei dem Unternehmen nach der Lieferung für die Regierung von Aserbaidschan erkundigt. „Das war eine humanitäre Hilfestellung“, sagte Bareiß. „Selbstverständlich gab es für diesen Gefallen, den ich dem Kollegen in Aserbaidschan gerne gemacht habe, keinerlei Gegenleistung.“