Eilantrag erfolgreich : Bayerns Verwaltungsgerichtshof kippt 2G-Regel im Einzelhandel

Schilder mit der Aufschrift ·"2G Zutritt nur für geimpfte und genesene Personen·" und "Komme gleich wieder!"· stehen am Eingang von einem Geschäft. (Symbolfoto) Foto: dpa/Armin Weigel

München Im Dezember hatte ein Gericht in Niedersachsen die 2G-Regel im Einzelhandel gekippt. Nun hat auch ein Eilantrag einer Inhaberin eines Lampengeschäfts gegen die entsprechende Regel in Bayern Erfolg.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die 2G-Regel im Einzelhandel des Freistaats vorläufig außer Vollzug gesetzt, wonach in den Läden grundsätzlich nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Das Gericht gab damit am Mittwoch einem Eilantrag gegen diese Corona-Maßnahme statt. Klägerin war die Inhaberin eines Lampengeschäfts. Auch für Niedersachsen hatte das dortige Oberverwaltungsgericht in Lüneburg bereits Mitte Dezember überraschend die 2G-Regel für den Einzelhandel gekippt.