Innenminister und Polizeigewerkschaft: : „Kampf gegen Corona-Sünder wichtiger als Falschparker“

Polizeibeamte kontrollieren in einer Nürnberger U-Bahn die Einhaltung der 3G-Maßnahme. Foto: dpa/Nicolas Armer

Stuttgart Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sieht nach den neuen Corona-Beschlüssen klare Prioritäten für die Polizei. Die Gewerkschaft rechnet mit noch mehr Aggressivität - auch gegenüber Ordnungshütern.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hält den Kampf gegen Corona-Verstöße derzeit für wichtiger als den Einsatz gegen Raser und Falschparker. Man müsse dafür sorgen, dass das, wasauf der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag beschlossen wurde, nun auch tatsächlich befolgt werde, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Innenministerkonferenz in Stuttgart. „Es gibt eine kleine Minderheit, die meint, man könne das missachten. Da muss die Polizei einschreiten.“