Virus-Ausbruch in Hessen : Jetzt schon mindestens 107 Corona-Infektionen nach Baptisten-Gottesdienst

Frankfurt/Hanau/Wiesbaden Die Zahl von Corona-Neuinfektionen nach einem Baptisten-Gottesdienst in Frankfurt steigt weiter an. Bisher war von mehr als 40 Infizierten die Rede gewesen, jetzt ist klar: Es haben sich mindestens 107 Menschen angesteckt.

Das teilte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Sonntag in Wiesbaden mit. Die Menschen lebten in Frankfurt und drei hessischen Landkreisen. Der Gottesdienst war bereits vor rund zwei Wochen.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat mit Bedauern auf den Corona-Ausbruch in der Gemeinde reagiert. „Unsere Gedanken sind bei allen betroffenen Gemeindemitgliedern“, sagte der Pressesprecher der Kirche, Volker Rahn, am Sonntag in Darmstadt. In der Landeskirche seien bisher keine vergleichbaren Vorfälle bekannt.