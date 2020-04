„Brauchen Kraft um Wirtschaftssystem zu stützten“ : Banken fordern Aussetzung von Negativzinsen und Bankenabgabe

Frankfurt Banken müssen seit 2014 Strafzinsen zahlen, wenn sie Gelder bei der Europäischen Zentralbank parken. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Banken fordert nun eine vorläufige Aussetzung. Die Banken bräuchten im Moment ihre gesamte finanzielle Kraft.

Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Banken (BdB), Hans-Walter Peters, fordert in der Corona-Krise das Ende der Strafzinsen für Banken und eine Aussetzung der Bankenabgabe. „Es ist dringend geboten, angesichts der wirtschaftlichen Lage in Europa die Minuszinsen sofort auszusetzen“, sagte Peters dem „Handelsblatt“. Vorstellbar sei, dass der Stopp der Minuszinsen an Bedingungen geknüpft werde. So könnte die EZB die Geldhäuser verpflichten, damit ihr Eigenkapital zu stärken.