Arbeiterinnen in prekärer Lage : Textilfirmen rufen Milliarden-Aufträge zurück

Frauen und Männer arbeiten in der Textilfabrik „One Composite Mills“ in Gazipur in Bangladesch. Foto: dpa/Doreen Fiedler

Dhaka Bangladesch ist nach China der größte Textilproduzent der Welt mit knapp 4000 Fabriken und vier Millionen Arbeiterinnen. Diese stehen nun vor einem gewaltigen Problem: Führende Textilfirmen ziehen massenhaft Aufträge zurück. Fabriken können sie bald nicht mehr bezahlen.

Die Vereinigung warnte nun Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) in einem der dpa vorliegenden Brief, dass Fabriken wegen der Stornierungen viele Arbeiterinnen nicht mehr bezahlen könnten, was zu größeren sozialen Unruhen führen könnte. „Ich bin mir sicher, dass keine deutsche Marke möchte, dass das ihretwegen passiert“, heißt es in dem Brief.