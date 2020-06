Für Touristen aus Kreis Gütersloh : Auch Baden-Württemberg beschließt Beherbergungsverbot

Stuttgart Auch Baden-Württemberg will Reisende aus dem nordrhein-westfälischen Corona-Risikogebiet nicht mehr im Land übernachten lassen. Doch Ausnahmen sollen gelten – wenn man ein ärztliches Attest vorlegen kann.

Das Beherbergungsverbot für Besucher aus einem Kreis mit erhöhtem Infektionsgeschehen soll schnell in Kraft treten. Es gelte, sobald die Verordnung vom Sozial- und vom Wirtschaftsministerium notverkündet werde, teilte am späten Mittwochabend das Staatsministerium in Stuttgart mit.