Kritiker der Pandemie-Maßnahmen : AfD-Politiker Bernd Grimmer an Covid-19 gestorben

AfD-Politiker Bernd Grimmer an Covid-19 gestorben

Pforzheim Der baden-württembergische Landtagsabgeordnete hatte die Pandemie-Maßnahmen stets kritisiert. Auf Facebook schrieb er, das „Corona-Regime“ könne „nur noch als krank bezeichnet“ werden. Nun ist er im Alter von 71 Jahren an einer Infektion mit dem Virus gestorben.

Der baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Bernd Grimmer ist an Covid-19 gestorben. Er erlag in der Nacht zum Sonntag seiner Erkrankung, sagte ein Sprecher seines Kreisverbands Pforzheim-Enz der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Grimmer wurde 71 Jahre alt.