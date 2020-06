Corona-Diebe : 400.000 Schutzmasken aus Transporter gestohlen

Kartons mit Atemschutzmasken (Archivbild). Foto: dpa/Ole Spata

Heilbronn Diebe haben einen Transporter in Baden-Württemberg gestohlen – und das Fahrzeug nur wenige Stunden später unversehrt an anderer Stelle wieder zurückgelassen. Was fehlte: Hunderttausende Schutzmasken.

Unbekannte haben in Baden-Württemberg 400.000 Gesichtsmasken aus einem Transporter gestohlen. Der Fahrer des Wagens parkte am Montagmittag an einem Autohof an der Autobahn 3 bei Wertheim-Bettingen vor einem Fastfoodrestaurant, wie die Polizei in Heilbronn am Dienstag mitteilte. Als der Fahrer nach etwa zehn Minuten zu seinem Wagen zurückkehren wollte, war dieser verschwunden.

Wie das Fahrzeug während der Pause des Manns gestohlen wurde, blieb unklar. Am Nachmittag wurde der Transporter auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Nähe des Autohofs entdeckt - von den Masken fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Entladen beobachteten.

(kron/AFP)