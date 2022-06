BA.4 und BA.5​: Biontech meldet wirksamen Impfstoff gegen Omikron-Varianten​

Eine Mitarbeiterin zieht im Corona-Impfbus in Berlin-Mitte eine Spritze mit dem Impfstoff von Biontech auf (Symbolbild). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Mainz Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontechn und sein US-Partner Pfizer haben nach eigenen Angaben einen wirksamen Impfstoff gegen die neuen Varianten des Coronavirus entwickelt. Der an Omikron angepasste Covid-19-Impfstoff hat ersten Studienergebnissen zufolge gut gegen die hochansteckende Variante abgeschnitten.

Biontech teilte am Samstag mit, die Daten zu Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit der beiden an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoffe seien positiv. Eine Booster-Impfung mit den Omikron-Impfstoffkandidaten der Partner habe eine wesentlich stärkere Immunreaktion ausgelöst als das ursprüngliche Vakzin der Unternehmen. Aufgrund der Daten seien die Unternehmen sicher, zwei „sehr starke“ Impfstoff-Kandidaten im Kampf gegen Omikron zu haben, erklärte Pfizer-Chef Albert Bourla.

Die beiden Unternehmen planten, so schnell wie mögliche einen Omikron-Booster auf den Markt bringen zu können, wenn dieser von den Zulassungsbehörden genehmigt werde. Die US-Arzneimittelbehörde FDA plant für kommenden Dienstag ein Treffen mit externen Experten, um die beste Zusammensetzung der Auffrischungsimpfungen für den Herbst zu diskutieren.

Die Daten deuten nach Angaben der Unternehmen darauf hin, dass beide angepassten Omikron-Kandidaten die in letzter Zeit vorherrschenden Varianten BA.4 und BA.5 neutralisieren, wenn auch in geringerem Maße als bei BA.1. Biontech und Pfizer wollen weitere Daten sammeln, wie gut die Booster gegen die in letzter Zeit zirkulierenden Varianten wirken.