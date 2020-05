Autogipfel von Industrie und Bundesregierung : Umweltverbände fordern Nein zu Auto-Kaufprämie

Berlin Die Autoindustrie hat mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Jüngst brachte sie eine Auto-Kaufprämie ins Gespräch. Umweltverbände sprechen sich klar dagegen aus, das Geld solle lieber in öffentliche Verkehrsmittel und den Fahrradverkehr investiert werden.

Umweltverbände drängen vor dem Autogipfel von Industrie und Bundesregierung am Dienstag auf einen Verzicht auf die von den Autokonzernen geforderte Kaufprämie für neue Pkw. „Den Konzernen dürfen nach Jahren der falschen Flottenpolitik nicht einfach so Steuermittel hinterhergeworfen werden, damit diese Autos verbilligt auf die Straße bringen“, erklärte der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt am Montag in Berlin. Stattdessen verlangte er Fördermittel für öffentliche Verkehrsmittel und den Fahrradverkehr.