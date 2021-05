„Die Regeln in NRW sehen das vor“ : NRW-Kommunen mit Inzidenz unter 100 können Außen-Gastronomie öffnen

„Die Regeln in NRW sehen das vor“

Städte und Kreise, die eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 aufweisen, dürfen schon jetzt selbst darüber entscheiden, ob sie die Außengastronomie innerhalb der Stadtgrenzen wieder zulassen oder nicht. Bis zum 15. Mai soll es neue landeseinheitliche Vorgaben geben.

Kreise und kreisfreie Städte mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 können nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) die Außen-Gastronomie schon jetzt öffnen. Kommunen, die unter der Marke 100 bei der Inzidenz sind, könnten über Kommunalverfügungen Öffnungen machen, sagte NRW-Gesundheitsminister Laumann am Mittwoch in Düsseldorf auf die Frage nach Öffnungen im Gastgewerbe. Bei den landesweit geltenden Verordnungen des Landes NRW seien Ausnahmen möglich. Wenn eine Kommune, die beispielsweise bei einer Inzidenz von 70 liege, die Außengastronomie öffnen wolle, könne das Kreisverwaltung oder Stadtverwaltung entscheiden.

So sähen es die bisherigen Regelungen in Nordrhein-Westfalen vor. Die Landesregierung werde aber noch entscheiden, welche Regelungen landesweit ab dem 15. Mai in Kommunen unter einer Inzidenz von 100 gelten sollen. Laumann verwies daneben auch auf die kommunalen Modellprojekte für Öffnungen, die bisher noch nicht hätten starten können. Auch das werde jetzt alles mit Inzidenzen unter 100 kommen.