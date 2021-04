„Bundes-Notbremse“ greift : In diesen NRW-Städten treten Ausgangssperren in Kraft

In diesen NRW-Städten treten Ausgangssperren in Kraft

In Remscheid ist die Ausgangssperre schon in Kraft getreten. Foto: Jürgen Moll

Köln Der Bundespräsident hat unterschrieben, die „Bundes-Notbremse“ wird gültig. Weite Teile Nordrhein-Westfalens sind betroffen. In Kreisen und Städten mit einer hoher Inzidenz gelten in Kürze nächtliche Ausgangsbeschränkungen – aber es gibt Ausnahmen. Ein Überblick.

In diesen Kreisen und Städten greifen ab Freitag oder Samstag nächtliche Ausgangssperren im Zuge der beschlossenen „Bundes-Notbremse“. Mit einem Klick auf den Stadtnamen gelangen Sie zum jeweiligen Bericht.

In mehreren NRW-Städten wurden bereits in der vergangenen Woche Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Eine Übersicht finden Sie hier:

In den städtischen Allgemeinverfügungen sind die Ausnahmen genau definiert. Die Wohnung in der Sperrzeit verlassen darf man nur aus folgenden Gründen:

Mit dem Hund rausgehen ist erlaubt, sollte aber nur in Ausnahmefällen in die Zeit von 22 bis 5 Uhr fallen. Nachdem Union und SPD sich am Montag (19. April) auf einen Beginn der vorhergesehenen Ausgangssperre ab 22 Uhr und weitere Ausnahmen für Spaziergänge oder Individualsport von Einzelpersonen bis 24 Uhr geeinigt hatten, haben einige Städte ihre Regelungen angepasst. Das betrifft jedoch nicht alle: Köln etwa bleibt bei der strikten Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr. Polizei und Ordnungsdienste kontrollieren die Regeln.