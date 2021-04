Köln, Remscheid, Krefeld... : Diese Regeln gelten bei Ausgangssperren in NRW

In Remscheid ist die Ausgangssperre schon in Kraft getreten. Foto: Jürgen Moll

Köln Mehrere Städte und Kreise in NRW setzen auf Ausgangssperren, um die hohen Inzidenzwerte in den Griff zu bekommen. Doch welche Regeln gelten genau in diesen Städten? Und wer darf trotz Ausgangssperre auf die Straße? Hier gibt’s die Antworten.

In mehreren NRW-Städten wurden bereits Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen ihre Wohnung oder sonstige Unterkunft dann in der Zeit zwischen 21 bis 5 Uhr des Folgetags nur noch aus triftigen Gründen verlassen.

Die Ausgangssperre ist inzwischen in folgenden Städten und Kreisen beschlossen.

Köln (ab Samstag, 17. April)

Minden-Lübbecke

Siegen-Wittgenstein

Märkische Kreis

Remscheid

Hagen

Oberbergischer Kreis (ab Samstag, 17. April)

Wuppertal (ab Montag, 19. April)

Krefeld (ab Montag, 19. April)

In den städtischen Allgemeinverfügungen sind die Ausnahmen genau definiert. Die Wohnung in der Sperrzeit verlassen darf man nur aus folgenden Gründen:

Abwendung einer konkreten Gefahr für Leib, Leben und Eigentum. Ausübung beruflicher und dienstlicher Tätigkeiten, einschließlich der unaufschiebbaren beruflichen, dienstlichen oder akademischen Ausbildung sowie der Teilnahme ehrenamtlich tätiger Personen an Übungen und Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, jeweils die An- und Abreise auf direktem Weg zu diesen Tätigkeiten eingeschlossen. Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Leistungen. Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, insbesondere die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich. Begleitung und Betreuung von sterbenden Personen und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen Unaufschiebbare Handlungen zur Versorgung von Tieren sowie Maßnahmen der Tierseuchenprävention und zur Vermeidung von Wildschäden Sonstige vergleichbar gewichtige und unabweisbare Gründe.

Bei Verstößen droht ein Bußgeld von 250 Euro. Für die Fahrt oder den Gang zur Arbeit ist keine Bescheinigung notwendig, aber die berufliche Tätigkeit ist glaubhaft zu machen. Das gilt auch für andere wichtige Gründe.

Mit dem Hund rausgehen ist erlaubt, sollte aber nur in Ausnahmefällen in die Zeit von 21 bis 5 Uhr fallen. Sport treiben und Joggen ist in dieser Zeit nicht erlaubt. Außer, man joggt im Garten: Flächen, die zum Haus beziehungsweise zur Wohnung gehören, dürfen betreten werden. Das schließt das sogenannte umfriedete Gelände ein. Wer vor 21 Uhr bei einem Freund oder Bekannten war, darf danach nicht nach Hause. Solche Fälle sollen durch die Ausgangsbeschränkungen verhindert werden. Polizei und Ordnungsdienste kontrollieren die Regeln.

