„Bundes-Notbremse“ greift : In diesen NRW-Städten treten Ausgangssperren in Kraft

Köln Der Bundespräsident hat unterschrieben, die „Bundes-Notbremse“ wird gültig. Weite Teile Nordrhein-Westfalens sind betroffen. In Kreisen und Städten mit einer hoher Inzidenz gelten in Kürze nächtliche Ausgangsbeschränkungen – aber es gibt Ausnahmen. Ein Überblick.

Die schärferen Maßnahmen der Bundes-Notbremse, darunter auch die Ausgangsbeschränkungen, gelten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 100er-Grenze überschreitet. Die Regeln greifen dann in der betroffenen Region ab dem übernächsten Tag. Die Verschärfungen bleiben so lange in Kraft, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet – dann wird sie am übernächsten Tag wieder aufgehoben.

Die ab Samstag geltende bundeseinheitliche Notbremse untersagt einem Bericht zufolge die nächtliche Durchreise durch betroffene Landkreise. Diese Auffassung wird in einem Kurzgutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags vertreten, wie die „Bild“-Zeitung am Freitag berichtete. Dabei geht es um die Interpretation der nächtlichen Ausgangssperre: Gemäß der Gesetzesbegründung sei in diesem Fall „zwischen 22 Uhr und 5 Uhr der Aufenthalt in Fortbewegungsmitteln untersagt“, zitierte die Zeitung aus dem Gutachten. Es seien ausdrücklich „auch öffentliche Verkehrsmittel von der Ausgangsbeschränkung erfasst“. Weiter heißt es dem Bericht zufolge in dem Dokument: „Daraus folgt, dass eine Durchreise durch Gebiete, in denen die Ausgangssperre gilt, nur dann gestattet“ sei, wenn Ausnahmen vorlägen. Dem Zeitungsbericht zufolge stellt die Regelung auch Flughäfen vor Probleme. Passagiere könnten für Nacht- und Frühflüge in den Stunden der Ausgangssperre nicht anreisen. Auch könnten im Fall hoher Inzidenzen in der fraglichen Region keine Nachtflüge abheben.