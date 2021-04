Ausgangsbeschränkungen in Krefeld : „Die Ausgangssperre ist zwar Unfug, aber stören tut sie uns nicht“

Ausgangsperre am Montagabend in Krefeld: Kaum noch ein Mensch ist auf der Straße. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Krefeld Am Montagabend trat in Krefeld die Ausgangssperre in Kraft. Eine besondere Situation für das Ehepaar Maren und Hans Joachim Timpe. Ihr Grundstück steht direkt an der Grenze zu Moers. Wenn sie die Wohnungstür verlassen, sind sie in der Nachbarstadt. Und dort herrscht keine Ausgangssperre.

Maren und Hans Joachim Timpe stehen am Montagabend auf ihrem Balkon ihrer Hochparterre-Wohnung in Krefeld. Es ist kurz nach 21 Uhr; seit wenigen Minuten gilt in ihrer Stadt eine nächtliche Ausgangssperre. Für das Ehepaar Timpe ändert sich trotzdem nicht viel; sie können weiterhin problemlos vor die Tür auf die Straße gehen, denn diese gehört nicht mehr zu Krefeld, sondern zu Moers. „Wir wohnen mitten an der Stadtgrenze. Unser Haus steht auf Krefelder Boden. Aber schon direkt hinter unserem Briefkasten verläuft die Grenze“, sagt Maren Tempe. „Wenn ich unser Haus hingegen hinten raus verlasse, darf ich nicht mehr weit gehen. Das ist doch paradox.“

Nach einigen anderen Städten hat am Montagabend auch Krefeld wegen steigender Inzidenzwerte die Notbremse gezogen und eine Ausgangsperre von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens verhängt. Nur mit einem triftigen Grund dürfen die Krefelder in diesem Zeitraum noch ihre Häuser und Wohnungen verlassen – etwa wenn man zum Arzt muss, dienstliche Tätigkeiten ausübt oder Kranke begleitet. Verstöße werden mit einem Bußgeld von 250 Euro geahndet. Neben Krefeld gibt es unter anderem in Köln, im Oberbergischen Kreis, in Minden-Lübbecke, Siegen-Wittgenstein, dem Märkische Kreis, Remscheid und Hagen eine Ausgangssperre; und seit Montagabend ebenfalls eine in Wuppertal.

Das Ehepaar Maren und Hans Joachim Timpe auf dem Balkon ihrer Wohnung in Krefeld. Foto: Christoph Reichwein (crei)

In Krefeld sieht man ab 21 Uhr zunächst nicht einen Menschen auf der Straße. Auf der Autofahrt von Krefeld-Traar in die Krefelder Innerstadt erspäht man auf einem Stück von etwa fünf Kilometern gegen 21.30 Uhr nicht einen Fußgänger; nicht einmal jemanden, der mit seinem Hund spazieren geht. Kaum ein Auto ist unterwegs. Das ändert sich ein wenig in der Innenstadt. Dort sitzen auf den Bänken an den Straßenbahnhaltestellen gegen 21.40 Uhr immer noch Menschen, die auf ihre Bahn warten. Die meisten von ihnen sind auf dem Weg von der Arbeit nach Hause – anders als die Personen, die sich in kleinen Grüppchen zu dritt und zu viert auf einem Platz mitten in der Innenstadt tummeln. Einige von ihnen halten Bierflaschen in der Hand; die wenigsten tragen einen Mundschutz.

Polizisten und Kräfte des Ordnungsamtes sieht man um die Uhrzeit kaum. „Die sind bestimmt in den anderen Stadtteilen gucken – in Oppum, in Fischeln und in Uerdingen. Dort gibt es eine Reihe von Orten, wo sich die Jugendlichen jetzt treffen während der Pandemie“, sagt ein Fahrer von „Lieferando“, der mit zwei Kollegen vor einer McDonalds-Filiale auf einen Auftrag wartet. „Hier in die Innenstadt kommen die Ordungskräfte jetzt nur, wenn es sie gerufen werden, wenn es knallt. Sonst ist es ja ruhig hier“, meint ein anderer der drei „Lieferando-Fahrer“ zu wissen. Eigentlich hätten die drei Männer um die Uhrzeit keine Zeit für einen Plausch. „Normalerweise müssen wir um diese Zeit immer kräftig in die Pedale treten“, sagt einer von ihnen. „Ich vermute, dass die Leute wegen der Ausgangssperre heute nichts bestellen“, meint er.

Maren und Hans Joachim Timpe wohnen seit 27 Jahren in ihrem Haus an der Grenze zur Nachbarstadt Moers. Viel haben sie wegen des besonderen Standortes bereits erlebt. Vier Jahre haben sie auf eine Genehmigung für den Bau einer kleinen Rampe für einen Rollstuhl am Grundstückseingang warten müssen, weil sich zunächst keine Stadt und Behörde zuständig fühlte. Ein anderes Mal wollte die Polizei den Timpes nicht glauben, als sie einen Unfall auf der anderen Straßenseite telefonisch meldeten. „Da sagte der Polizist zu mir: Wie wollen Sie denn aus Krefeld einen Unfall in Moers sehen“, erinnert sich Hans Joachim Timpe. Daher nehmen sie die derzeitige Situation nun auch mit Humor. „Die Ausgangssperre ist zwar Unfug, aber stören tut sie uns jetzt auch nicht mehr. Dazu haben wir schon viel zu viel hier erlebt“, sagt Maren Timpe.

(csh)