Inzidenz-Wert stark gesunken : Ausgangsbeschränkung in Köln wohl ab Montag außer Kraft

Köln Einen Tag noch mit einer Inzidenz unter 100, dann dürfen auch die Kölner die Bundesnotbremse hinter sich lassen. Bei einem aktuellen Wert von 51,8 sollte das am Wochenende wohl soweit sein.

Auch in der größten Stadt in Nordrhein-Westfalen dürfen die Menschen ab Montag wohl abends wieder länger draußen bleiben. „Wir gehen davon aus, dass auch am morgigen Samstag die Inzidenz unter 100 bleibt“, sagte Andrea Blome, Leiterin des Kölner Krisenstabes, am Freitag. „Damit würde die Bundes-Notbremse am Montag außer Kraft treten.“ Dann fiele auch die Ausgangsbeschränkung weg. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 51,8.