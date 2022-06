Wieder Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen? : Ausblick auf den Corona-Herbst – Druck auf Bundesregierung wächst

Eine Maske liegt zwischen verwelkten Blättern auf einem Gehweg (Symbolfoto). Foto: dpa/Robert Michael

Berlin Bei hochsommerlichen Temperaturen scheinen der Herbst und eine neue Corona-Welle noch weit weg. Doch Mediziner warnen: Um einen Gesundheitsnotstand in den kalten Monaten zu vermeiden, müsse jetzt dringend gehandelt werden. In der Debatte um geeignete Gegenmaßnahmen geht es um viele alte Bekannte.

Die Vorsitzende des Ärzteverbands „Marburger Bund“, Susanne Johna, forderte schnellere Beschlüsse für Schutzmaßnahmen für den Herbst. „Es wäre verantwortungslos, wenn wir Ende September in eine Regelungslücke schlitterten“, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Online). Die derzeitige Regelung besteht noch bis zum 23. September.

Um einem Gesundheitsnotstand vorzubeugen, müsse ein neues Infektionsschutzgesetz harte Maßnahmen ermöglichen. „Wir halten nichts von Schul- und Kitaschließungen“, sagte Johna. „Alle anderen Maßnahmen, bis hin zu Kontaktbeschränkungen und einer etwaigen Schließung von Bars und Clubs, sind Instrumente, die in den Kasten gehören.“

Während die kommunalen Spitzenverbände etwa ein Fortführen der kostenlosen Bürgertests über Ende Juni hinaus forderten, will die Bundesregierung die Stellungnahme ihres Sachverständigenrates Ende Juni abwarten. Kostenpflichtiger Inhalt Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte unserer Redaktion, die Bundesregierung entscheide über mögliche Maßnahmen gegen die neue Corona-Welle, wenn der Ausschuss von unabhängigen Sachverständigen am 30. Juni seine Stellungnahme mit der Evaluation der bisherigen Maßnahmen vorlegt. Schulschließungen und Lockdowns werde es, jedenfalls mit dem Wissen von heute, in diesem Winter nicht geben, bekräftigte er. Einer erneuten Maskenpflicht für den Sommer angesichts der schon jetzt steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen steht der FDP-Minister skeptisch gegenüber. Diese ist in einem von mehreren möglichen Vorschlägen zur Anpassung des Infektionsschutzgesetzes laut „Welt am Sonntag“ enthalten. Die Rede ist von einer sogenannten „O-bis-O“-Regelung, laut der die Maskenpflicht in Innenräumen von Oktober bis Ostern wieder eingeführt werden könnte.

Der Vorsitzende des Sachverständigenrates, Stefan Huster, warnte vor zu hohen Erwartungen an den Abschlussbericht der Kommission. „Wer eine Liste mit einem Plus oder einem Minus hinter allen einzelnen Maßnahmen für 'wirksam' oder 'nicht wirksam' erwartet, der wird enttäuscht sein“, sagte er dem „Spiegel“.

Der Sachverständigenrat werde keine Empfehlungen abgeben, welche Corona-Maßnahmen die Politik im kommenden Herbst ergreifen solle. Dennoch rief er die Politik dazu auf, bereits jetzt und nicht erst im Herbst tätig zu werden. Zudem plädierte er für eine grundlegende Reform des Infektionsschutzgesetzes. „Unser Vorschlag im juristischen Teil wird sein, dass wir eine grundlegende Reform des Infektionsschutzgesetzes benötigen, die Zeit brauchen wird“, sagte er.

Foto: dpa/Jonas Güttler 46 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Auch der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, forderte ein neues Infektionsschutzgesetz. „Wir benötigen einen ausreichend großen Instrumentenkasten. Man sollte aber alles tun, um ihn nicht voll ausschöpfen zu müssen“, sagte er der „Passauer Neuen Presse“ (Samstag).

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag)‚ es sei kein Konzept, bis Oktober abzuwarten, um dann erst den einen Lösungsweg auszuprobieren und dann den nächsten und so die ohnehin schon angespannte wirtschaftliche Lage weiter zu verschärfen. Eine neue Corona-Welle werde immer wahrscheinlicher, zudem werde man Virus-Mutationen haben, so Russwurm. „Die Politik läuft sehenden Auges in diese Situation und tritt seit zwei Jahren auf der Stelle. Das macht mich fassungslos.“

Die kommunalen Spitzenverbände forderten ein Fortbestehen der kostenlosen Corona-Tests in den Sommermonaten. Die Bürgertests seien ein erstes Frühwarnsystem, die Finanzierung über den 30. Juni hinaus sollte daher dringend durch den Bund weiter sichergestellt werden, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager (CDU), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Sonntag). Auch der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, sagte dem RND, nur so könnten sich die Menschen in eigener Verantwortung und vor größeren Zusammenkünften testen lassen. Das sei „die Chance, die Pandemie nicht ungebremst geschehen zu lassen“.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen mit 445,1 an. Am Vortag war der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 427,8 (Vorwoche: 348,9; Vormonat: 407,4) auffällig niedrig gewesen, weil an Fronleichnam (Donnerstag) einige Bundesländer gar keine Zahlen ans RKI übermittelt hatten. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

(hebu/epd/dpa)