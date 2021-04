Corona-Selbsttests in Schulen : Der Kasperl erklärt kindgerecht, wie man sich testet

Corona-Selbsttests in Schulen

München Seit Montag sind in NRW und in weiten Teilen Deutschlands Schulbesuche nur noch mit regelmäßigen Tests erlaubt. Die Augsburger Puppenkiste hilft dabei, die Anleitung für Kinder verständlich zu machen.

Endlich mal hemmungslos in der Nase bohren? Das hat der Kasperl der Augsburger Puppenkiste gerade in einem Video allen Schülerinnen und Schülern erlaubt. Das Ganze soll aber nicht mit dem Finger, sondern mit dem Tupfer passieren - und zwar beim Corona-Test.

Wie genau so ein Corona-Selbsttest funktioniert - das macht Dr. Kasperl in dem Video für Kinder klar. Schritt für Schritt, angefangen beim Händewaschen vor dem Test bis hin zur Auswertung der Ergebnisse, zeige Dr. Kasperl, worauf man beim Selbsttest achten müsse, teilte das bayerische Kultusministerium als Initiator der Aktion am Sonntag mit.