Quarantäne, Kontaktbeschränkung : Auch Bundesrat stimmt Lockerungen für Geimpfte und Genesene zu

Berlin Für vollständig gegen Corona Geimpfte und Covid-19-Genesene wird ein großer Teil der Pandemiebeschränkungen aufgehoben.

Der Weg für die Erleichterungen für Geimpfte in der Corona-Pandemie ist frei. Der Bundesrat stimmte am Freitag der entsprechenden Verordnung zu, damit kann sie am Wochenende in Kraft treten. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfallen nunmehr Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, sie werden zudem Menschen mit negativem Testergebnis gleichgestellt.