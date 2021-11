Staatsanwaltschaft spricht von „Maulwurf“ : Fall Attila Hildmann – Mitarbeiterin soll Interna weitergegeben haben

Berlin Schon seit längerem ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen den rechtsradikalen Verschwörungserzähler Attila Hildmann. Nun verdächtigt die Behörde eine ehemalige Mitarbeiterin.

„Wir müssen leider von einem Maulwurf in den eigenen Reihen ausgehen“, sagte Behördensprecher Martin Steltner am Montag in Berlin. Die Staatsanwaltschaft ermittle wegen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses und der versuchten Strafvereitelung.