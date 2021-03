Nach erneuten Einschränkungen : Astrazeneca betont Nutzen des Impfstoffs – und gibt ihm neuen Namen

London Die Wogen um den Impfstoff von Astrazeneca lassen sich nicht richtig glätten. Das Unternehmen selbst stellt sich hinter das Präparat und stellt einen neuen Namen für den Impfstoff vor.

Der britisch-schwedische Impfstoffhersteller Astrazeneca hat nach der erneuten Einschränkung des Einsatzes seines Coronavirus-Impfstoffes in Deutschland den Nutzen des Präparats betont. Die Zulassungsbehörden in Großbritannien und der Europäischen Union sowie die Weltgesundheitsorganisation seien zu dem Schluss gekommen, dass der Nutzen des Mittels die Risiken in allen Altersgruppen deutlich überwiege, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.