Todesfälle in Euskirchen und Essen : Kreis Euskirchen setzt Astrazeneca-Impfung für Frauen unter 55 aus

Euskirchen Der Kreis Euskirchen hat nach dem Tod einer 47 Jahre alten Frau die Impfungen mit Astrazeneca gestoppt. Auch eine jüngere Frau hatte eine Thrombose entwickelt – und überlebt. Auch der Tod eines Mannes aus dem Kreis Kleve wird untersucht.

Am 7. März wurde der 36-Jährige im Kreis Kleve mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft. Das bestätigte das Uniklinikum Essen auf Nachfrage unserer Redaktion. „Der Patient wies keine bedenklichen Vorerkrankungen auf“, sagte ein Sprecher des Krankenhauses. Zehn Tage später ist der Mann mit einer Lungenembolie in ein Krankenhaus eingeliefert und wenig später ins Universitätsklinikum nach Essen verlegt worden. Zu dem Zeitpunkt litt er schon unter schweren neurologischen Symptomen, er war halbseitig gelähmt und lag im Koma. Die neurologischen Ärzte in Essen stellten eine Sinusvenenthrombose sowie eine schwere Blutung fest. Am vergangenen Mittwoch, den 24. März ist der Mann gestorben.

Kreis Euskirchen setzt Impfungen aus

Nachdem eine geimpfte Frau (47) aus dem Kreis Euskirchen vergangene Woche gestorben war, ist dem Kreis nun der Verdacht auf „eine schwerwiegende Erkrankung“ einer 28-Jährigen nach der Impfung mit Astrazeneca gemeldet worden. Beide hatten eine Sinusvenenthrombose erlitten. Der Kreis Euskirchen hat am Montag daraufhin die Corona-Schutzimpfung von Frauen unter 55 mit dem Wirkstoff von Astrazeneca vorläufig gestoppt. „Dabei handelt es sich um eine vorsorgliche Maßnahme, bis die zuständigen Fachdienststellen zu einen endgültigen Bewertung gekommen sind“, hieß es in einer Mitteilung.

Der Tod der Frau war dem Gesundheitsamt laut Kreis Euskirchen am vergangenen Freitag durch den verantwortlichen Arzt des regionalen Impfzentrums gemeldet worden, der die Informationen von der behandelnden Klinik erhalten hatte. Auch der neuerliche Fall sei von dem Arzt gemeldet worden, „nachdem er entsprechende Informationen von der behandelnden Klinik erhalten hatte.“ Die 28 Jahre alte Patientin sei in einem stabilen Zustand und werde in einer Spezialklinik versorgt, so der Kreis in einer Mitteilung.