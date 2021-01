Folgen für die Reihenfolge beim Impfen : Astrazeneca-Impfstoff nur für Jüngere

Berlin/Düsseldorf Die Impfkommission empfiehlt, dass das Vakzin der Briten nur an Bürger unter 65 Jahre verabreicht wird. Beim Impfgipfel am Montag wollen Bund und Länder über die Folgen beraten. Ärzte fordern, dass auch andere Unternehmen produzieren dürfen.

Neuer Rückschlag für die Impfkampagne: Der Impfstoff von Astrazeneca wird in Deutschland wohl nur an jüngere Menschen gehen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfahl am Donnerstag, ihn nur für unter 65-Jährige einzusetzen. Begründung: „Zur Beurteilung der Impfeffektivität ab 65 Jahren liegen keine ausreichenden Daten vor.“ Daher werde der Impfstoff derzeit nur für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren empfohlen. Abgesehen davon sieht die Stiko ihn als ebenso geeignet an wie die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Der britische Hersteller hatte AZD 1222 bei seinen Studien kaum an Älteren erprobt.