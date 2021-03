AstraZeneca und Thrombosen : Die Anti-Baby-Pille birgt ein weitaus höheres Risiko

Die Diskussion um AstraZeneca stürzt selbst viele Impfwillige ins Ungewisse. Was ist eine Thrombose überhaupt? Und wie ist das Risiko durch die Impfung einzuschätzen? Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Von Regina Hartleb

Was ist eine Thrombose?

Eine Thrombose ist ein Blutgerinnsel. Es kann entstehen, wenn der Blutfluss in den Gefäßen gestört ist. Dann bildet sich ein Blutpfropf, der sogenannte Thrombus. Gefährlich wird es dann, wenn sich das Gerinnsel löst, in andere Gefäße gespült wird und sie verstopft. In seltenen Fällen können auch Bakterien das Blutgerinnsel besiedeln und sich dann über den Blutweg ausbreiten.

Welches sind die Ursachen?

Eine Rolle spielen die Zusammensetzung des Bluts und die Beschaffenheit der Gefäßinnenwände. Langes Sitzen auf Reisen und Liegezeiten nach einer Operation etwa begünstigen die Entstehung von Thrombosen. Ebenso Ablagerungen und Entzündungen in den Gefäßen und Medikamente wie etwa die Anti-Baby-Pille.

Wie häufig ist eine Thrombose?

Etwa 1000 bis 3000 Menschen von einer Million bekommen jährlich eine Thromboembolie. In rund 90 Prozent der Fälle handelt es sich um Verstopfungen in den großen Bein- oder Beckenvenen, die direkt zum Herzen führen. Die gefürchtetste Komplikation ist in diesem Zusammenhang die Lungenembolie. Etwa 40.000 Menschen im Jahr sterben nach Angabe der Deutschen Gefäßliga daran.

Wie sind die Hirnthrombosen einzuordnen, wie sie nun mit dem Impfstoff von AstraZeneca in Zusammenhang gebracht werden?

Eine Hirn- oder Sinusvenenthrombose ist ein sehr seltener Spezialfall: Sie kommt bei zwei bis zehn von einer Millionen Menschen vor. Hier ist der Durchfluss einer Hirnvene oder eines größeren venösen Blutgefäßes (Sinus) gestört. Staut sich das Blut dort an, erhöht sich der Druck vor dem Abflusshindernis. Es kommt zu einem Austritt von Flüssigkeit in das Gehirngewebe (Hirnödem), und der Hirndruck steigt. Häufig führt dieser erhöhte Druck in den betroffenen Gefäßen auch zu einer Stauungsblutung. „Wir wissen, dass das Auftreten einer Hirnvenenthrombose häufig auf eine spezielle Problematik der Gerinnung oder andere Grunderkrankungen hindeutet“, sagt Christoph Ploenes. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Angiologie und leitet das Gefäßzentrum in der Schön-Klinik Düsseldorf. Es sei daher richtig, hier sensibel zu reagieren und die näheren Umstände zu klären.

Wie ist das Risiko in Bezug auf den Impfstoff von AstraZeneca einzuschätzen?

Ein kausaler Zusammenhang zwischen der Impfung und Thrombosen ist bisher nicht belegt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach von sieben Fällen einer Hirnthrombose unter 1,6 Millionen Menschen, die in Deutschland mit AstraZeneca geimpft wurden. „Das ist extremst selten“, betont Ploenes. Er plädiert für eine zügige Prüfung. „Ich gehe davon aus, dass die Betroffenen Grunderkrankungen hatten, zumal ja bisher überwiegend die älteren Menschen geimpft wurden.“ Es müsse nun rasch geprüft und dann neu entschieden werden.

Welches sind die Symptome einer Hirnvenenthrombose?

Eine Hirnvenenthrombose äußert sich durch verschiedene Symptome, die einem Schlaganfall ähneln können. Typisch sind etwa plötzlich auftretender starker Kopfschmerz, Krampfanfälle oder neurologische Ausfälle wie Taubheitsgefühle oder Empfindungsstörungen. Auch Übelkeit und Bewusstseinsverlust können hinzukommen.

Die Anti-Baby-Pille ist bekannt dafür, Thrombosen zu begünstigen. Wie ist hier das Risiko?

Die Einnahme der Anti-Baby-Pille erhöht das Risiko einer Thrombose weitaus gravierender, als es jetzt im Zusammenhang mit der Impfung von AstraZeneca diskutiert wird. Die Pille greift in den weiblichen Hormonhaushalt ein. Zu den schwerwiegendsten Komplikationen gehören hier – auch für junge Menschen – Thrombosen und Embolien. Gerade die neueren Generationen der sogenannten Mikropillen erhöhten das Risiko für junge Frauen, gibt die Techniker Krankenkasse an. Sie beruft sich auf Studien der Europäischen Arzneimittelagentur. Demnach bekommen neun bis zwölf Frauen von 10.000 unter Einnahme der Pille innerhalb eines Jahres eine Thrombose. Bei etwa sechs bis sieben Millionen Frauen, die in Deutschland mit der Pille verhüten, sind statistisch also jedes Jahr mehrere Tausend von gefährlichen Thrombosen und Embolien betroffen. Im Vergleich dazu erkranken von 10.000 Frauen, die nicht hormonell verhüten und nicht schwanger sind, jährlich nur zwei an einer venösen Thromboembolie.

Was kann man tun?