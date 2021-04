Astrazeneca-Debatte : Briten melden 30 Fälle von Thrombosen bei 18 Millionen Impfungen

London Die britische Arzneimittelbehörde ruft alle Bürger auf, sich weiterhin mit Astrazeneca impfen zu lassen. Das Risiko eines Blutgerinnsels sei sehr gering. In Frankreich wurden inzwischen zwölf Fälle bekannt.

In Großbritannien sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden nach landesweit mehr als 18 Millionen Astrazeneca-Impfungen bisher 30 Fälle von gefährlichen Blutgerinnseln registriert worden. Das Risiko einer solchen Erkrankung sei damit "sehr gering", erklärte am Freitag die britische Arzneimittelbehörde (MHRA). "Die Vorteile der Impfung übertreffen weiterhin die Risiken." Frankreich meldete derweil zwei weitere Todesfälle nach Impfungen mit Astrazeneca. In den Niederlande wird das Vakzin für unter 60-Jährige vorerst nicht mehr eingesetzt.