Bester Abstand, Schutz, Impfstatus : Astrazeneca und die Tücken der zweiten Dosis

Düsseldorf Trotz der Imageprobleme sind Millionen Bürger mit Astrazeneca geimpft. Der Abstand zur zweiten Dosis will gut gewählt sein. Und wer auf Kreuzimpfungen setzt, kann im Ausland Probleme bekommen.

Zum Termin: Aus politischen Gründen wurde als optimale Spanne Unterschiedliches empfohlen. Die Zulassungslage ist klar: Die beiden Impfungen von Astrazeneca sollen im Abstand von vier bis zwölf Wochen erfolgen. Je größer der Abstand, desto höher die Wirksamkeit. Bei einer zweiten Dosis nach zwölf Wochen liegt die Wirksamkeit bei 80 Prozent, so das Paul-Ehrlich-Institut. Erfolgt die zweite Dosis schon nach vier Wochen, liegt sie laut einer Studie, die in der Fachzeitschrift „Lancet“ veröffentlicht wurde, bei 55 Prozent. Hoffnungsvolle Nachricht: „Aber nach nur einer Dosis liegt die Wirksamkeit zur Verhinderung von schweren Verläufen bei etwa 95 Prozent“, sagt Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein.

Zur Kreuzimpfung: Die Wirksamkeit liegt hoch, wenn Bürger erst Astrazeneca erhalten und dann Biontech. Das wird unter 60-Jährigen empfohlen. So ergab eine Combivacs-Studie des spanischen Instituts Carlos III, dass das Niveau der Antikörper gegen Coronaviren um mehr als das Siebenfache stieg, wenn die zweite Impfung mit Biontech erfolgte. Gab es als zweite Dosis erneut Astrazeneca (was nach ärztlicher Beratung auch bei Jüngeren erlaubt ist), verdoppelte sich das Antikörper-Niveau. In Deutschland sollen Bürger, die erst mit Astrazeneca und dann mit Biontech geimpft wurden, als „vollständig geimpft“ gelten. Das ist wichtig, um alte Freiheiten zurückzuerhalten. Doch im Ausland werden Kreuzgeimpfte derzeit kaum als vollständig geimpft anerkannt, wie es in einem Schreiben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KV) heißt.